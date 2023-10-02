Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов

К 10:20 мск индекс Мосбиржи рос до 3 149,91 пункта, индекс РТС - до 1 011,4 пункта

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи рос до 3 149,91 пункта (+0,53%), индекс РТС - до 1 011,4 пункта (+0,38%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,27% - до 3 141,69 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 007,96 пункта (-0,04%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,14% - до 98,1 рубля, евро находился на отметке в 103,76 рубля (+0,4%), курс юаня снижался на 0,19%, до 13,467 рубля.