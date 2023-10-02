Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $21,13 млрд

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $6,4 млрд, а состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $3,42 млрд

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $21,13 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $6,4 млрд, его состояние увеличилось до $21,8 млрд, а состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $3,42 млрд, до $23,3 млрд. В то же время сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $3,04 млрд, его состояние составляет $16,2 млрд.

Наибольшие убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов, его состояние уменьшилось на $1,48 млрд, до $7,52 млрд. Керимов не ответил на просьбы Bloomberg прокомментировать свой общий капитал.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.