В Анкаре сообщили, что нефтепровод Киркук - Джейхан заработает в ближайшее время

Он начнет поставлять около 500 тыс. баррелей нефти на международный рынок ежедневно

АБУ-ДАБИ, 2 октября. /ТАСС/. Нефтепровод Киркук - Джейхан вскоре вновь заработает и начнет поставлять около 500 тыс. баррелей нефти на международный рынок ежедневно. О такой возможности заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Нефтепровод, идущий из Ирака в Турцию, был поврежден в результате землетрясения в феврале. Сейчас он готов к возобновлению работы, в течение недели по нему начнутся поставки в объемах 500 тыс. баррелей нефти в сутки на международный рынок", - сказал он на Международной нефтегазовой конференции ADIPEC 2023 в Абу-Даби.

Кроме того, Байрактар отметил, что Турция является надежным поставщиком не только нефти, но и газа. "В настоящее время мы поставляем большие объемы газа в Европу через ТАНАП [Трансанатолийский газопровод] и Балканский поток в такие страны, как Румыния, Венгрия, Болгария и Молдавия", - добавил он.

Руководствуясь законом 2007 года, Иракский Курдистан осуществляет разработку нефтяных месторождений независимо от федерального правительства, экспортируя около 450 тыс. баррелей в сутки по нефтепроводу Киркук - Джейхан, который ведет в средиземноморский порт турецкого города Дёртйол.