ЕАБР пересматривает прогноз по росту ВВП Белоруссии в сторону его увеличения

Такие выводы эксперты делают на фоне увеличения зарплат в стране

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) повысят прогноз роста белорусской экономики.

"Мы пересматриваем свой прогноз экономического роста Беларуси в сторону повышения", - говорится в обзоре ЕАБР. Пока эксперты не приводят конкретных цифр, указывая лишь, что эти выводы они делают на фоне увеличения зарплат в стране.

Эксперты ЕАБР в июне текущего года отмечали, что в связи с ростом экономических показателей в республике прогнозный годовой показатель увеличения ВВП ожидают 2,2% при запланированном белорусскими властями 3,8%. По данным Белстата в январе - августе валовой внутренний продукт республики вырос на 3,1%. В Минэкономике Белоруссии в сентябре отмечали, что по итогам 2023 года страна может выйти на целевой параметр роста ВВП в 3,8%.

Что касается роста зарплаты, то в ЕАБР отметили, что с 1 сентября 2023 года в Белоруссии на 11,4% повышена базовая ставка, на базе которой начисляют зарплату бюджетникам. "В Беларуси продолжился рост заработной платы: в реальном выражении он составил 15,1% год к году в августе после роста 14,4% в июле и 15,2% в июне. Рост показателя связан с повышением номинальной заработной платы (плюс 17,7% год к году в августе) и замедлением инфляции", - говорится в обзоре.

В конце сентября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Белоруссии на 3 п. п. по сравнению со своим предыдущим прогнозом до 2% в 2023 году. По итогам 2022 года ВВП республики снизился на 4,7% по сравнению с 2021 годом. Согласно важнейшим параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2023 год, рост ВВП запланирован в размере 3,8% к уровню 2022 года.