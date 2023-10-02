В Краснодарском крае заявили, что площади под урожай сохранили на уровне 2023 года

Хозяйства полностью обеспечены семенами отечественной селекции, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Аграрии одного из основных сельскохозяйственных регионов РФ - Краснодарского края начали посевную кампанию озимых культур, хозяйства полностью обеспечены семенами отечественной селекции, под урожай отведено порядка 2 млн га. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На Кубани аграрии приступили к севу озимых зерновых культур. Под пшеницу, ячмень, тритикале и рапс в этом году отвели 1 млн 775 тыс. га. Семенами отечественной селекции хозяйства обеспечены полностью - подготовлено 419 тыс. тонн. Завершить все посевные работы аграрии планируют до конца октября", - говорится в заявлении главы региона, которое приводит на официальном сайте пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уточняется, что у аграриев имеется достаточный запас удобрений, в посевной кампании будут задействованы 32 тыс. единиц сельхозтехники. На поддержку и развитие растениеводства в Краснодарском крае в виде субсидий и грантов в этом году направлены более 5 млрд рублей, за счет таких мер господдержки у аграриев есть возможность обновления сельхозтехники и модернизации производства.

В Краснодарском крае под урожай 2023 сельскохозяйственного года отвели около 2 млн га, преимущественно использовались семена отечественной селекции. В 2023 сельскохозяйственном году собрали 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, из них 9,6 млн тонн пшеницы.

​​​​​Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, эксперты называют Кубань гарантом продуктовой безопасности страны. Зерно - основной вид экспортируемой продукции региона. В крае в 2022 году установили исторический максимум, собрав 15,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Рекордным, в частности, стал урожай пшеницы, который составил 10,7 млн тонн.