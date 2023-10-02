ЦБ не продавал валюту с расчетами 29 сентября

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 28 сентября составляла 0,8 млрд рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Банк России не продавал на внутреннем рынке валюту с расчетами 29 сентября, следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 28 сентября составляла 0,8 млрд рублей.

Минфин РФ с 7 августа перешел к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота с 7 сентября по 5 октября 2023 года, был определен министерством в 276,16 млрд рублей, а ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота - в эквиваленте 13,15 млрд рублей.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".