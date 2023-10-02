Нацбанк Украины в сентябре продал из резервов рекордный с января объем долларов

Всего с начала 2023 года для поддержания баланса на рынке продано $19,267 млрд

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины в сентябре продал на межбанковском валютном рынке $2,691 млрд, что является наибольшим объемом с января текущего года. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на статистику регулятора.

Отмечается, что всего с начала года Нацбанк для поддержания баланса на рынке продал $19,267 млрд.

Агентство отмечает, что эти расходы компенсируются за счет международной помощи. Согласно статистике украинского Минфина, в сентябре Киев получил $3 млрд. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составляли более 40% из общего объема финансовой помощи. Среди доноров в сентябре Европейский союз ($1,6 млрд льготного финансирования), США ($1,25 млрд гранта), Всемирный банк ($100 млн льготного финансирования под гарантии Великобритании).

За 2022 год регулятор продал на межбанковском валютном рынке рекордные $24,95 млрд.