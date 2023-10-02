Мишустин поручил информировать граждан обо всех программах федерального бюджета

Как отметил премьер-министр, обсуждение бюджетного пакета уже ведется

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Людям необходимо максимально доступно и понятно рассказать обо всех значимых мероприятиях и проектах в регионах, которые предусмотрены в федеральном бюджете, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Председатель правительства отметил, что обсуждение бюджетного пакета уже ведется, глава Минэкономразвития Максим Решетников представил в Совете Федерации основные направления прогноза социально-экономического развития.

"Очень важно обсудить с сенаторами, депутатами финансовое обеспечение ключевых приоритетов развития. Наша общая задача - чтобы обо всех программах, мероприятиях, значимых проектах в регионах было максимально доступно и понятно рассказано людям. Чтобы они не просто цифры слышали, а видели конкретные меры поддержки, направленные на улучшение качества жизни с учетом обратной связи от них, о которой всегда говорит президент", - указал Мишустин.

Глава кабмина обратил внимание на то, что сейчас правительству совместно с депутатами и сенаторами предстоит провести масштабную работу по рассмотрению бюджетного пакета. Он отдельно поблагодарил представителей Госдумы и Совфеда, которые принимали активное участие в рамках "нулевого чтения проекта". "Конструктивные предложения, которые были высказаны на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, были учтены при его подготовке на трехлетний период", - сообщил он.

Председатель правительства обратился к вице-премьерам: "Прошу вас обеспечить и проконтролировать личное участие руководителей курируемых федеральных министерств и ведомств в заседаниях профильных комитетов, которые будут обсуждать главный финансовый документ страны".

Он отметил, что кабмину дано поручение содействовать коллегам из министерств и ведомств в вопросах сотрудничества с палатами парламента. Отдельно Мишустин поручил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко держать этот вопрос на личном контроле.