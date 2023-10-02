Эксперт заявил, что дефицит рабочей силы окажет негативное влияние на экономику ФРГ

Глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст отметил, что демографические изменения ведут к сокращению предложения рабочей силы

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Нехватка квалифицированной рабочей силы, энергетический переход и высокая инфляция в еврозоне окажут негативное влияние на экономический рост в Германии в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразил глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст.

"В Германии рост в будущем будет более слабым", - сказал Фюст агентству финансовых новостей DPA-AFX. Он указал на демографические изменения, которые ведут к сокращению предложения рабочей силы. Кроме того, энергетический переход, по мнению эксперта, вероятно, окажет негативное влияние на экономическое развитие, что недооценивается политиками. "Недостаток электроэнергии в Германии был ошибкой", - подчеркнул экономист, напомнив, что весной в Германии прекратили работу последние атомные электростанции.

"Нехватка рабочей силы продолжит замедлять экономический рост в ближайшие годы", - констатировал Фюст. Недавно компании химической промышленности предупредили о переносе части производства за границу из-за высоких затрат на электроэнергию. "К планам миграции компаний химической промышленности следует относиться серьезно", - заметил эксперт. В то же время он считает, что "цены на электроэнергию в Германии навсегда останутся выше, чем в других странах". Что необходимо, как уточнил Фюст, так это фундаментальное решение в виде организации рынка электроэнергии, в которой электроэнергия будет дорогой, когда ее не хватает, и дешевой, когда ее достаточно. Самым большим бременем экономист видит дефицит рабочей силы во многих сферах экономики.

Еще одним фактором, оказывающим негативное влияние на развитие экономики, по его мнению, является все еще высокая инфляция в еврозоне. Тем не менее, Европейский центральный банк (ЕЦБ) вряд ли продолжит повышать ключевые процентные ставки. "В конце концов, экономические перспективы еврозоны не так уж хороши", - признал Фюст. Он ожидает, что ЕЦБ сможет сохранить процентные ставки на текущем уровне в течение более длительного периода времени. "Высокие процентные ставки особенно болезненны для Германии, потому что экономика здесь развивается особенно плохо", - констатировал эксперт.

Он также говорил о возможном повышении цен на энергоносители. "Существует риск того, что ЕЦБ будет слишком долго удерживать процентные ставки на слишком высоком уровне после первоначальной недооценки инфляции", - резюмировал Фюст, добавив, что после значительного повышения будет трудно избежать рецессии в еврозоне.

Ранее член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер высказала мнение, что Германии из-за демографических проблем требуется около 1,5 млн специалистов из-за рубежа в год для функционирования экономики на желаемом уровне. По данным немецкого Института экономических исследований, в 2022 году коммерческие организации не смогли найти квалифицированных специалистов на 630 тыс. вакансий. В 2021 году этот показатель составлял 280 тыс.