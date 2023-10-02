Мишустин заявил о гарантированном выполнении социальных обязательств по проекту бюджета

В документ "заложены средства для развития экономики предложения, расширения инфраструктуры, поддержки регионов", сказал премьер-министр

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что в проекте бюджета на ближайшие три года заложено выполнение всех социальных обязательств.

"Главный финансовый документ страны сбалансирован и гарантирует выполнение социальных обязательств перед людьми", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что в проект бюджета "заложены средства для развития экономики предложения, расширения инфраструктуры, поддержки регионов".

Здравоохранение и поддержка семей

Среди приоритетов бюджета глава кабинета министров назвал "повышение доступности медицинских услуг для жителей всех российских субъектов, строительство и ремонт поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, помощь гражданам с сахарным диабетом, онкологией". "Еще более 1 трлн рублей в течение ближайших 3 лет мы направил на лекарственное обеспечение, в том числе пациентов с социально-значимыми болезнями и ребят с тяжелыми, редкими недугами", - отметил Мишустин.

По его словам, особое внимание будет уделят семьям с детьми. "Существенные средства пойдут на материнский капитал, субсидирование процентных ставок по ипотеке и единовременные выплаты многодетным родителям, на ее частичное погашение, а также на единое пособие для нуждающихся беременных женщин и родителей, которые воспитывают ребят до 17 лет", - перечислил премьер.

Образование и технологический суверенитет

Он обратил внимание на то, что "в следующем году продолжится создание новых мест в общеобразовательных учреждениях - ресурсы на это определены в трехлетнем бюджете, как и на капитальный ремонт школ, предоставление горячего питания ученикам младших классов, на выплаты за классное руководство, а также предусмотрено строительство кампусов мирового уровня".

Мишустин подчеркнул, что проект бюджета нацелен и на достижение технологического суверенитета РФ. "Для сохранения устойчивости отраслей необходимо обеспечить высокую степень независимости в создании инженерных решений, освоить выпуск всех критически важных продуктов. Для этого мы направим ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, на модернизацию инфраструктуры страны, включая дорожную и транспортную", - сказал он.

Кабинет министров 29 сентября внес в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.