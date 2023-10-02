В Москве выставят на торги места на многоуровнем паркинге в районе Строгино

Автовладельцы смогут приобрести 40 машиномест

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги по продаже парковочные места на улице Твардовского, автовладельцы смогут приобрести 40 машиномест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Автовладельцы смогут приобрести машиноместа на многоуровневом наземном паркинге в районе Строгино. Всего на продажу выставили 40 лотов, их реализуют без объявления цены: победителями станут претенденты, предложившие наибольшую сумму. Заявочные кампании завершатся в период с 9 по 17 октября", - сказал глава ведомства Иван Щербаков.

Уточняется, что паркинг находится по адресу: улица Твардовского, дом 8, корпус 4, недалеко от выезда на проспект Маршала Жукова и Московскую кольцевую автодорогу. Рядом есть АЗС, магазины запчастей и сопутствующих товаров, мойки и автосервисы.

Победителей определят в период с 12 по 20 октября. Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.