FT: телеком-компании ЕС хотят заставить гигантов из США платить больше за евросети

С целью притока инвестиций и "их защиты необходимы регулирующие меры", считают авторы обращения

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Крупнейшие телекоммуникационные компании ЕС, в том числе BT, Deutsche Telekom и Telefоnica, считают, что Брюсселю необходимо заставить технологических гигантов из США платить больше за использование европейских сетей. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо, подписанное руководителями 20 европейских компаний и адресованное Еврокомиссии и членам Европарламента.

По мнению авторов обращения, заокеанские корпорации, в том числе Google, получающие "наибольшую выгоду" от телекоммуникационной инфраструктуры и стимулирующие рост трафика, должны нести большее бремя расходов за использование сетей. Трафик данных увеличивается ежегодно в среднем на 20-30% - в основном за счет "горстки" крупных американских технологических компаний, говорится в письме.

С целью притока инвестиций и "их защиты необходимы регулирующие меры", считают его авторы. "Справедливый и пропорциональный вклад крупнейших генераторов трафика в расходы на сетевую инфраструктуру должен лечь в основу нового подхода", добавляют они.

Эта так называемая инициатива справедливого распределения получает все большую поддержку в Брюсселе, а Европарламент выступил за создание "политических условий, в которых крупные генераторы трафика вносят справедливый вклад в адекватное финансирование телекоммуникационных сетей без ущерба для чистой прибыли", указывается в статье.

По оценкам Еврокомиссии, для реализации к 2030 году проектов по подключению сетей 5G во всех населенных пунктах и полному покрытию гигабитным интернетом территории ЕС потребуется около €200 млрд дополнительных инвестиций.