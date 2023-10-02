Би-би-си сообщила о начале масштабной забастовки врачей в Англии

Они требуют повышения окладов на фоне высокой инфляции, сообщила вещательная корпорация

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Десятки тысяч врачей-консультантов и врачей-интернов в Англии начали трехдневную забастовку с требованием повысить им оклады на фоне высокой инфляции. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Стачку организовала Британская медицинская ассоциация (British Medical Association, BMA). Согласно Би-би-си, врачи-консультанты и врачи-интерны представляют 80% всех работников госпиталей в Англии, однако из них треть не состоит в BMA. Отмечается, что в дни забастовок в больницах будут оказывать ограниченное количество услуг, в первую очередь - неотложную помощь.

Две недели назад врачи-консультанты и врачи-интерны впервые в истории вышли на совместную стачку, но та акция продлилась всего сутки. "Национальная служба здравоохранения не имела возможности восстановиться после предыдущей акции и теперь снова сталкивается с трехдневной [забастовкой], которая станет серьезным вызовом и остановит практически все регулярные процедуры", - сказал главный врач Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии Стивен Поуис.

Как отметила Би-би-си, с декабря прошлого года, когда врачи стали выходить на забастовки, в Англии отменили более 1 млн приемов пациентов. Корпорация указала, что в настоящее время около 7,7 млн человек ожидают стационарного лечения в системе NHS. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак называл сокращение периода ожидания на получение медпомощи одной из главных задач своего правительства.

Врачи-интерны в Англии требуют поднять им зарплату на 35%. По оценке BMA, это должно компенсировать снижение зарплат на 26% в реальном исчислении на протяжении последних 15 лет. Врачи-консультанты, по информации Би-би-си, настаивают на увеличении им зарплат на 12%. 13 июля Сунак на фоне массовых забастовок в стране сообщил, что зарплаты сотрудников госсектора увеличат: в случае с врачами-интернами речь идет о повышении окладов в среднем на 9%, а с консультантами - на 6%.

Британский премьер отдельно заметил, что для медиков это будет означать "значительное повышение", порекомендовав принять условия. Он также заверил, что новых переговоров по поводу зарплат кабмин вести не намерен. В BMA в свою очередь отказались принимать предложение Сунака.