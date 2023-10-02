СМИ: в Нигерии повысят минимальную оплату труда бюджетникам в два раза

Нигерийская газета The Guardian сообщила, что меры будут действовать полгода

ПРЕТОРИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу одобрил повышение минимального уровня заработной платы на 35 тыс. нигерийских найр (около $44) на ближайшие полгода для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает нигерийская газета The Guardian.

Это решение принято на фоне заявлений профсоюзных организаций о намерении провести бессрочную забастовку 3 октября. Их лидеры выступают с требованием повысить минимальный уровень зарплаты до 200 тыс. нигерийских найр (около $255).

По данным издания, на закрытом заседании, прошедшем 1 октября, правительство решило на ближайшие шесть месяцев повысить минимальный уровень оплаты труда до 56 тыс. найр (около $72). Кроме того, власти собираются выплачивать по 25 тыс. найр (около $32) 15 млн семей с октября по декабрь 2023 года, отмечает газета.

На прошлой неделе ведущие профсоюзы Нигерии объявили о намерении начать общенациональную бессрочную забастовку в знак протеста против роста в стране стоимости жизни, вызванного отменой субсидий на топливо, включая бензин и дизель. В июле они начали всеобщую забастовку, однако спустя неделю суд запретил ее. Одновременно правительство предложило трудовым организациям провести переговоры для поиска компромиссного решения.

29 мая во время своей инаугурации Тинубу объявил об отмене для населения субсидий на топливо. На следующий день цены на бензин в Нигерии выросли в три раза.