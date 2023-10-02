Литва в 2023 году сократила ввоз удобрений из РФ более чем на 60%

Власти продолжают закупку, пользуясь тем, что в отношении удобрений ЕС введены санкции с определенными исключениями

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Литовские экспортеры сократили в 2023 году ввоз удобрений российского производства более чем на 60%, но продолжают их закупку, пользуясь тем, что в отношении удобрений ЕС введены санкции с определенными исключениями. Об этом сообщил Минсельхоз Литвы в ответ на запрос агентства BNS.

"Объем импорта удобрений российского производства с января по июль текущего года был на 61,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.

За это время ввезено 55,6 тыс. тонн удобрений, стоимость которых оценивается в €16,1 млн. За аналогичный период 2022 года было ввезено 145,3 тыс. тонн за €74,5 млн. За весь прошлый год Литва импортировала 203,7 тыс. тонн этой продукции стоимостью €104,5 млн, но это уже был спад в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом.

Как отмечают эксперты, не исключено, что ввезенные удобрения не остаются в Литве, а полностью или частично реэкспортируются в другие страны.