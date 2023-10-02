Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом планируют завершить до конца 2027 года

Всего на развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей в РФ в 2024 году предполагается выделение около 21,7 млрд рублей за счет внебюджетных источников, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Завершить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом для обеспечения пассажирского движения планируется до конца 2027 года, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург - Москва по итогам 2027 года", - отмечается в документе.

Всего на развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей в РФ в 2024 году предполагается выделение около 21,7 млрд рублей за счет внебюджетных источников, следует из материалов к проекту. При этом финансирование на 2025 и 2026 годы на текущий момент не рассматривается.

Ранее замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщал, что сроки завершения реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут определены после заключения соглашения на строительство. РЖД ведут разработку проектной документации.

О проекте высокоскоростной магистрали в РФ

Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра заявил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Сбербанк также выразил готовность принять участие в синдикате крупнейших банков в финансировании ВСМ Москва - Санкт-Петербург.