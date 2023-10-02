Траулер "Капитан Соколов" отправился на ходовые испытания в Балтийское море

В испытаниях принимают участие порядка 100 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Новейший морозильный траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Соколов", строящийся в Санкт-Петербурге на ПАО СЗ "Северная верфь" (входит в ОСК), отправился на ходовые испытания в Балтийское море. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Северной верфи.

"Тестирование основных систем жизнеобеспечения головного морозильного траулера-процессора проекта 170701 "Капитан Соколов", строящегося на ПАО СЗ "Северная верфь" (входит в ОСК), продолжится в течение двух недель в Балтийском море в районе острова Гогланд. <…> Уникальный "рыбак" покинул достроечную набережную предприятия", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в испытаниях принимают участие порядка 100 человек: сотрудники судостроительного завода, представители заказчика, Российского морского регистра судоходства и контрагенты "Северной верфи". Специалисты планируют провести маневренные испытания, проверить скорость хода траулера, корректность работы судовых систем.

О траулере

"Капитан Соколов" - головной морозильный траулер-процессор проекта 170701. Серия траулеров проекта 170701 создается по заказу ГК "Норебо" для лова трески, минтая, сельди и других видов рыб в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке.

На судне установлена современная рыбообрабатывающая фабрика, которая позволяет сократить время от вылова рыбы до изготовления готового продукта, а также свести практически к нулю образующиеся отходы, превратив их в рыбную муку. Общая производительность - 150 тонн в сутки, а производительность по замораживанию - 100 тонн в сутки.

Как объяснили в пресс-службе, одно из главных преимуществ траулеров проекта - повышенная энергоэффективность. Проект предусматривает перераспределение тепла, выделяемого при работе главного двигателя, на обогрев помещений, в том числе кают.