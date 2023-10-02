Эксперт: количество новых брендов лекарств на рынке РФ превышает число уходящих

Случаи ухода иностранных компаний единичны и преимущественно не связаны с политической обстановкой, сообщила генеральный директор аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Количество новых брендов лекарств на российском рынке превышает число уходящих с него, случаи ухода иностранных компаний единичны и преимущественно не связаны с политической обстановкой. Об этом сообщила генеральный директор аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева в ходе выступления на международной конференции "Что происходит на фармацевтическом рынке?".

"Приход и уход sku (единиц товаров - прим. ТАСС) на рынке - это нормально. Количество приходящих брендов больше, чем количество уходящих", - сказала она.

Согласно презентации AlphaRM, с января по август 2023 года с российского розничного рынка ушли 227 импортируемых наименований, за аналогичный период 2022 года - 312, за январь - август 2021 года - 302. При этом пришли на рынок за восемь месяцев 2023 года 267 импортируемых наименований, за тот же период 2022 года - 249, 2021 года - 287.

Эксперт отметила, что случаи уходов иностранных фармкомпаний с российского рынка единичны. "Уходы есть, они единичны, они не больше, чем в доковидные даже времена. Да, они бывают громкими, но не всегда основная причина политическая. Она как дополнительная к сложившимся в принципе на мировом фармацевтическом рынке", - объяснила она.

По словам Ермолаевой, основная причина ухода компаний с рынка заключается в ценах на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). "Когда компания посчитала экономику, и у нее никак не получается работать в прибыль, наверное, она может работать какое-то время в минус, но недолго. Проблема с ценами на ЖНВЛП насущная, потому что логистика подорожала, с курсом доллара ситуация непонятная. Фактически мы можем только в риске возникновения дефектуры воспользоваться новыми нормативными актами", - рассказала эксперт.

О перерегистрации цен на лекарства

Законодательством предусмотрен механизм перерегистрации цен на лекарственные препараты в случае возникновения риска их дефектуры. Как сообщили ранее в Федеральной антимонопольной службе, с 31 октября 2020 года по 22 сентября 2023 года ФАС согласовала 1 тыс. 733 предельных отпускных цены, заявленных к перерегистрации. Из них до 100 рублей перерегистрировано 593 цены, до 500 рублей - 377 цен.