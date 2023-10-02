Время в пути по ж/д сети между Москвой и Адлером к 2030 году может сократиться вдвое

Согласно материалам к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, пассажиры смогут на поезде добираться до юга РФ за 16 часов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Время следования в пути для пассажиров по железнодорожной сети между Москвой и Адлером к 2030 году может сократиться в два раза, до 16 часов, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Обеспечено улучшение транспортного обслуживания курортной зоны юга России. Сокращено время в пути следования по маршруту Москва - Адлер с 32 часов до 16 часов к 2030 году", - говорится в документе.

В части грузовых перевозок провозную способность железнодорожной сети в районе Азово-Черноморского бассейна планируется увеличить до конца 2030 года до 152 млн тонн.

Ранее отмечалось, что финансирование развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении морских портов Азово-Черноморского бассейна в 2024 году планируется увеличить на 3,6 млрд рублей. Замглавы РЖД Андрей Макаров сообщал, что объем средств на развитие ж/д инфраструктуры в направлении портов Азово-Черноморского бассейна в 2023 году составляет более 20 млрд рублей.