Беспилотные перевозки в ХМАО, ЯНАО, на Камчатке и Чукотке в 2024 году превысят 1,2 тыс. т

Скорость доставки почты и грузов на экспериментальной маршрутной сети АО "Почта России" вырастет на 30%, отмечается в паспорте госпрограммы "Развитие транспортной системы"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Объем беспилотных авиационных грузоперевозок на ряде региональных маршрутов в 2024 году превысит 1,2 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Рост объема перевозок при помощи БАС на региональных маршрутах ЧАО (Чукотский автономный округ - прим. ТАСС), ХМАО, ЯНАО, Камчатки до 1,282 тыс. тонн в 2024 году. Снижение стоимости перевозки при помощи БАС до уровня ниже стоимости перевозки с использованием традиционных видов пилотируемой авиатехники; рост скорости доставки почты и грузов на экспериментальной маршрутной сети АО "Почта России" на 30%", - отмечается в паспорте госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Также запланировано улучшение показателей всей работы беспилотных воздушных судов, в том числе сокращение эксплуатационных расходов на содержание и применение беспилотников, рост экономической активности бизнеса в этой отрасли.