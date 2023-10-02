Объем производства СПГ в России в 2024 году достигнет 47,3 млн тонн в год

Согласно документу, производство СПГ в стране в 2023 году составит 33 млн тонн

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Плановый объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2024 году достигнет 47,3 млн тонн в год, следует из паспорта госпрограммы РФ "Развитие энергетики".

Согласно документу, производство СПГ в России в 2023 году составит 33 млн тонн, а в 2024 году и 2025 году - по 47,3 млн тонн.

Росстат сообщал, что производство СПГ за восемь месяцев снизилось на 5,3% и составило 20,9 млн тонн.

Ранее в прогнозе Минэкономразвития говорилось, что экспорт СПГ из России по итогам 2023 года вырастет на 1,2%, до 33,3 млн тонн. При этом экспорт СПГ в 2024 году прогнозируется на уровне 38 млн тонн, в 2025 году - 40 млн тонн, в 2026 году - 44 млн тонн.