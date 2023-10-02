В ОАЭ заявили о планах нарастить инвестиции в возобновляемую энергетику к 2030 году

Министр энергетики и инфраструктуры Сухейль аль-Мазруи сообщил об увеличении инвестиций в эту сферу в три раза

АБУ-ДАБИ, 2 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты планируют нарастить инвестиции в возобновляемую энергетику и увеличить число проектов с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в три раза. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Мы верим в устойчивое [развитие], на самом деле мы стали верить в него не сейчас, а более 17 лет назад, когда ОАЭ начали диверсифицировать свой энергетический сектор и производить экологически чистую ядерную энергию, внедряя и инвестируя в ВИЭ. Мы утроим наши инвестиции в эту сферу к 2030 году", - сказал аль-Мазруи, выступая на конференции ADIPEC в Абу-Даби. Министр отметил, что к 2030 году в ОАЭ "будет в три раза больше проектов [в сфере] возобновляемой энергетики".

"Но это не означает, что мы собираемся игнорировать ответственность перед покупателями [нефти] в мире и ответственность за обеспечение надежных поставок энергии во время переходного периода. Мы находимся в процессе [энергетического] перехода, и нам нужно, чтобы эта нефть была. В противном случае потребители окажутся проигравшими в этой игре", - добавил он. Говоря о недостатке инвестиций в нефтяную промышленность, аль-Мазруи напомнил, что ОАЭ перенесли сроки наращивания добычи нефти на 5 млн баррелей в сутки с 2030 года на 2027 год. "Мы считаем, что даже этого может быть недостаточно, если другие [участники рынка] не внесут свой вклад", - продолжил глава Минэнерго ОАЭ.

По словам аль-Мазруи, ОАЭ также выработали стратегию развития производства водорода. "Хотя мы и добываем нефть и газ, мы верим в водород и верим, что ОАЭ станут его экспортером, к 2030 году мы будем производить 1,4 млн тонн водорода", - отметил он.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение экологически чистых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ за 15 лет вложили более $40 млрд в такие проекты. С 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).