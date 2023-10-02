В Москве получили почти 365 тыс. упаковок лекарств по офсетному контракту

По условиям офсета город будет закупать у предприятия продукцию в течение семи лет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московские медицинские учреждения получили с начала года почти 365 тыс. упаковок лекарств по первому офсетному контракту, который был заключен с компанией "Биокад". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В 2017 году заключили офсетный контракт на поставку 29 препаратов. Для этого компания локализовала производство в Зеленограде. Только с начала этого года столица получила почти 365 тыс. упаковок лекарств. В целом по условиям офсета город будет закупать у предприятия продукцию в течение семи лет", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, фармацевтические заводы, построенные в рамках офсетных контрактов, будут производить свыше 100 международных непатентованных наименований препаратов, предназначенных для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных и других заболеваний.