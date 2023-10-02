Росбанк прогнозирует снижение ключевой процентной ставки к концу 2024 года до 10%

Это будет влиять на динамику кредитования, подчеркнул старший вице-президент Росбанка Юрий Тулинов

ИРКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Ключевая процентная ставка в РФ в следующем году достигнет 14%, но к концу 2024 года опустится до 10%. Такой прогноз на Международном Байкальском риск-форуме дал старший вице-президент Росбанка Юрий Тулинов.

Совет директоров Банк России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Ранее в августе регулятор поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 27 октября.

"По следующем году у нас прогноз, что после достижения 14%, ключевая ставка опустится к 10%, но только ближе к концу следующего года", - подчеркнул Тулинов, добавив, что это будет влиять на динамику кредитования. По его мнению, Центробанк РФ хочет, чтобы годовой прирост портфелей рублевых кредитов для корпоративных клиентов и физических лиц шел более умеренными темпами.

По мнению исполнительного директора - главного экономиста Сбербанка КИБ Антона Струченевского, ЦБ РФ в следующем году будет держать ключевую ставку на высоком уровне. "В краткосрочном периоде, скорее всего, Центробанк будет держать ключевую ставку на страшно высоком уровне, то есть выше 10%. Это, скорее всего, прогноз на большую часть года, по крайней мере точно до средины следующего года", - отметил Струченевский.

VII Международный Байкальский риск-форум 2023 (БРИФ`2023) проходит с 2 по 6 октября 2023 года в Иркутске. Основным организатором выступает АО "ИНК-Капитал", генеральный партнер - Иркутская нефтяная компания. В форуме принимают участие ведущие российские аналитики и экономисты, эксперты в области устойчивого развития, риск-менеджмента и промышленной безопасности. Основными темами форума в этом году станут промышленная экология и социальное партнерство. Своим опытом в этих сферах поделятся специалисты компаний из разных отраслей промышленности, банковского сектора, специализированных организаций.