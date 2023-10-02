Доля российских самолетов в крупнейших авиакомпаниях к 2030 году составит не менее 50%

Это следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Доля российских самолетов в парке крупнейших авиакомпаний РФ к 2030 году составит не менее 50%. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Удовлетворение потребностей внутрироссийских перевозок за счет авиационной техники российского производства с достижением к 2030 году долей самолетов и вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков не менее 50% и 90% соответственно", - отмечается в паспорте госпрограммы по развитию авиапромышленности.

При этом в документе уточняется, что доля отечественных самолетов достигла 14% в 2022 году, 20% в 2025 году и 22% в 2026 году. Что касается вертолетов, то в 2022 году доля отечественных вертолетов составила 87,5%, в 2025 году - 88,4%, а в 2026 году - 88,5%.