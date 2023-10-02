Уровень газификации России к концу 2025 года составит 75%

В 2023 году уровень газификации составит 73,8%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Планируемый уровень газификации регионов РФ к концу 2025 года составит 75%, следует из паспорта госпрограммы РФ "Развитие энергетики".

Согласно документу, в 2023 году уровень газификации составит 73,8%, в 2024 году - 74,7%.

Кроме того, объем потребления метана на транспорте в 2023 году ожидается на уровне 2,17 млрд куб. м, в 2024 году - 2,7 млрд куб. м, в 2025 году - 3,3 млрд куб. м.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что на начало 2023 года уровень газификации регионов России достиг 73%, целевой уровень газификации составляет 82,9%.

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 72 региона. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%.