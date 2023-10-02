Министр энергетики Молдавии объяснил отказ от газа РФ более выгодным предложением в ЕС

В декабре 2022 года правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье

КИШИНЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов объяснил отказ от поставок российского газа более выгодным предложением со стороны европейских поставщиков. Об этом он заявил в своем выступлении на Евроатлантическом форуме устойчивости.

"Нам удалось не только диверсифицировать источники газа, мы полностью переключились на поставки из Евросоюза. Более того, сегодня мы получаем газ дешевле, чем прописано в нашем контракте с "Газпромом", - сказал Виктор Парликов.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. С октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации в декабре прошлого года правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.