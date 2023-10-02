Более 20 нефтегазовых компаний согласились сократить выбросы до 2050 года

В ОАЭ ранее обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году

АБУ-ДАБИ, 2 октября. /ТАСС/. Более 20 крупных частных и государственных нефтегазовых компаний согласились сократить до ноля выбросы парниковых газов до 2050 года. Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Я призвал все МНК и ННК (международные и национальные нефтяные компании - прим. ТАСС) активизировать усилия и достичь ноля к 2050 году или ранее, свести к нулю выбросы и прекратить повседневное сжигание [сопутствующего газа] к 2030 году. Я очень рад сообщить, что более 20 нефтегазовых компаний, как МНК, так и ННК, со всех континентов положительно ответили на этот призыв", - заявил аль-Джабер на конференции ADIPEC в Абу-Даби. "Я призываю всех взять на себя это обязательство на COP28 в Дубае", - продолжил он.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение экологически чистых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ за 15 лет вложили более $40 млрд в такие проекты. С 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).