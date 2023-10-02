В Минвостокразвития назвали Приморье лидером по развитию животноводства в России

В ведомстве уточнили, что в регионе реализуются крупнейшие проекты в этой сфере

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Приморский край стал лидером по динамике развития животноводства среди регионов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"По данным Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), лидером по динамике развития животноводства среди всех регионов РФ является Приморский край. В регионе реализуются крупнейшие животноводческие проекты. Объемы производства свинины в регионе в прошлом году выросли почти в 2,5 раза. Позитивная динамика сохраняется и в 2023 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной вклад в динамику внесли крупные проекты компаний "Русагро-Приморье", "Мерси трейд" и "Приморский бекон", развивающих свиноводческие комплексы на территории опережающего развития "Михайловский". В частности, в Приморье построен крупный свиноводческий комплекс по производству 75 тыс. тонн в год мяса свинины в живом весе, комплекс по производству комбикормов мощностью 300 тыс. тонн в год, элеватор мощностью по хранению 120 тыс. тонн.

Реализация новых инвестиционных проектов в сфере АПК способствует росту продовольственной самообеспеченности макрорегиона. Ввод новых производственных мощностей позволит к 2030 году увеличить средний уровень самообеспеченности молочной и мясной продукцией до 64,3-72,7% и 40,6-45,7% соответственно.

По данным пресс-службы, до 20% проектов, реализуемых на Дальнем Востоке с использованием механизмов государственной поддержки, направлены на развитие молочного и мясного животноводства.

Ранее в пресс-службе правительства Приморского края сообщали, что регион занимает лидирующие позиции в сфере животноводства - первое место на Дальнем Востоке по производству мяса, второе - по производству яиц, четвертое - по молоку. В сельском хозяйстве в прошлом году регион поставил рекорд, собрав 1,1 млн тонн зерновых культур - сои, кукурузы и риса. Аграриям края также удалось собрать более 64 тыс. тонн картофеля, 48,66 тыс. тонн овощей открытого грунта и практически 9 тыс. тонн овощей защищенного грунта, из которых около 6 тыс. тонн огурцов и 2,8 тыс. тонн томатов.