2 октября, 10:00,
обновлено 2 октября, 10:42

К концу 2024 года должны создать почти 3 тыс. зарядных станций для электромобилей

Для этого должен быть определен перечень пилотных территорий и федеральных трасс, где создадут зарядную инфраструктуру для электромобилей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Почти 3 тыс. зарядных станций для электромобилей должны быть созданы в пилотных регионах РФ до конца 2024 года, говорится в материалах к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Для этого до 2024 года должен быть определен перечень пилотных территорий и федеральных трасс, где будет создана зарядная инфраструктура для электротранспортных средств.

"В пилотных регионах создана инфраструктура быстрых зарядных станций в количестве не менее 2 935 штук до конца 2024 года", - отмечается в материалах.

Работа над развитием электротранспорта и зарядной инфраструктуры идет в рамках реализации стратегической инициативы социально-экономического развития "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" и концепции развития производства и использования электротранспорта в России до 2030 года, куратором которых является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. 

Теги:
Россия
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