SpaceX планирует расширять доступ к сети Starlink в Африке

Сотрудничество с Jumia поможет Starlink распространять свое оборудование в районах, где практически отсутствует интернет-покрытие

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) совместно с панафриканской технологической компанией Jumia расширят доступ к спутниковой сети Starlink в странах Африки. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Мы видели как Starlink заключает подобные сделки в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, теперь у Африки тоже появится возможность получить доступ к высокоскоростному интернету. Мы планируем начать продажи [оборудования Starlink] через наши сайты и дистрибьюторов в Нигерии в этом месяце, а затем в Кении", - заявил в интервью коммерческий директор Jumia Хишам Эль Габри. Он добавил, что компания в итоге планирует распространять продукцию Starlink в 11 африканских странах.

Как отмечает агентство, сотрудничество с Jumia поможет Starlink распространять свое оборудование в районах, где практически отсутствует интернет-покрытие. Портативные терминалы будут подключаться к спутникам, расположенным на околоземной орбите, и предоставлять доступ к высокоскоростной сети.

Международная компания Jumia, основанная в 2012 году в Нигерии, предоставляет свои услуги в 14 странах Африки, в том числе в Египте, Алжире, Марокко, Гане, Уганде, Танзании и ЮАР.

В январе этого года компания SpaceX предоставила Нигерии доступ к интернет-сервисам сети Starlink. В июле продажа роутеров для спутникового интернета началась в Кении.