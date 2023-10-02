Песков сообщил о продолжении контактов между "Газпромом" и Молдавией

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, у молдавской стороны есть долги

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Диалог между "Газпромом" и молдавской стороной продолжается, в том числе с учетом долгов Кишинева перед компанией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика "полностью переключилась на поставки [газа] из Евросоюза". Он объяснил отказ от закупки российского газа более выгодным предложением европейских поставщиков.

"Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между "Газпромом" и Молдавией, тем более что у молдавской стороны есть долги. Есть долги, есть спор относительно размера этих долгов. И этот диалог должен продолжаться", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как в Кремле воспринимают подобные заявления Кишинева и как будет осуществляться газоснабжение Приднестровья, если речь пойдет о полном разрыве отношений Молдавии с "Газпромом".

Комментируя слова Парликова о "более выгодном" предложении европейских поставщиков, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "спотовый рынок [краткосрочных, "моментальных" контрактов] очень переменчив". "Да, на споте сейчас можно купить газ, который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским на европейском рынке. Не исключено, что это и сделала Молдавия", - обратил внимание представитель Кремля. "Спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа [Россия в основном поставляет его по долгосрочным контрактам], но завтра это будет значительно дороже. И считать здесь нужно как-то по усредненным показателям, в определенной перспективе", - указал он.

"Поэтому, конечно, нужно разбираться в деталях. И главное - урегулировать все долговые отношения молдавской стороны с "Газпромом", - подчеркнул Песков.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста в стране. С октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на сам газовый холдинг. В этой ситуации в декабре прошлого года правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.