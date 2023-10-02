В ОАЭ заявили, что отказ от ископаемого топлива может дать возможность для роста экономики

Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер отметил, что отказ от ископаемого топлива неизбежен, однако энергетический переход должен быть "хорошо управляемым и осторожным"

АБУ-ДАБИ, 2 октября. /ТАСС/. Постепенный отказ от ископаемого топлива и его замена возобновляемыми источниками энергии могут стать исторической возможностью для инноваций и роста мировой экономики. Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Создание правильного, но ответственного климатического будущего, ориентированного на рост, является грандиозной задачей. Однако она открывает историческую возможность для роста и инноваций. Это крупнейшая экономическая возможность со времен первой промышленной революции", - сказал он, выступая на конференции ADIPEC в Абу-Даби.

По словам министра, отказ от ископаемого топлива неизбежен, однако энергетический переход должен быть "хорошо управляемым и осторожным". При этом аль-Джабер считает, что постепенное вытеснение углеводородов должно обеспечить технологическое развитие отрасли. "Инвестиции в чистые технологии в прошлом году достигли рекордных $1,7 трлн, только в этом году в электросети поступит 440 ГВт возобновляемой энергии", - подчеркнул он.

Аль-Джабер отметил, что мир нуждается в трансформации экономической системы для эффективной борьбы с изменением климата. "Нам необходима системная и целостная трансформация мировой экономики, которая в настоящее время ежедневно потребляет 250 млн баррелей нефти. Эти баррели либо должны быть чем-то заменены, либо декарбонизированы", - заявил министр. Он также напомнил, что, согласно оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, мир должен сократить выбросы парниковых газов по меньшей мере на 43% в ближайшие семь лет, чтобы удержать потепление в рамках 1,5 градуса Цельсия.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую программу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. Она ставит целью широкомасштабное развитие возобновляемых источников энергии и их внедрение в сетевую инфраструктуру. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ вложили более $40 млрд в такие проекты.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата под председательством ОАЭ пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.