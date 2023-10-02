В Калининграде янтарный комбинат в сентябре добыл рекордные 100 тонн янтаря

Это почти на восемь тонн больше августовского показателя

КАЛИНИНГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех") в сентябре обеспечил рекордный объем добычи янтаря за месяц. Он составил 100 тонн, почти на восемь тонн больше августовского рекордного показателя, сообщила пресс-служба предприятия.

"В достижении нового рекорда сыграла свою роль качественная подготовка к сезону в зимнее время, когда добыча не велась. Это позволяет исключить аварийные поломки техники сейчас в процессе работы. Также увеличению объемов способствовал природный фактор. На текущем участке добычи содержание янтаря в породе достигает 2 кг на куб. м, в то время как в среднем оно составляет 1,7 кг на куб. м", - говорится в сообщении.

Кроме этого, эффективная организация процессов в течение восьмичасовой смены, предупреждение любых простоев, строгий контроль исполнения графика работы стали не просто экспериментом, а нормальным рабочим ритмом, говорит главный инженер янтарного комбината Александр Смирнов, на которого ссылается пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время в среднем при восьмичасовой смене за месяц предприятие добывает 65-75 тонн доведенного янтаря. В августе в результате оптимизации производственных процессов этот результат составил свыше 92 тонн.

В среднем предприятие добывает по 500 тонн янтаря в год. В 2023 году плановый объем добычи составляет 627 тонн и включает работы в Приморском карьере и завершение разработки пляжевого участка Пальмникенского карьера. По состоянию на начало октября с начала сезона комбинатом добыто 517 тонн янтаря.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. В разрабатываемом Приморском карьере сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат передали под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.