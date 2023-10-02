Россияне смогут узнать происхождение молочной продукции по коду маркировки

В мобильном приложении "Честный знак" запущен новый функционал

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россияне в мобильном приложении "Честный знак" смогут узнать о происхождении молочной продукции по коду маркировки. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"В мобильном приложении "Честный знак" запущен новый функционал - возможность увидеть происхождение молочного сырья по коду маркировки. Теперь после сканирования на молочной продукции DataMatrix-кода пользователь на онлайн-карте может увидеть полный путь движения ингредиентов от конкретных ферм до завода", - говорится в сообщении.

Информацию о сырье получают из системы Россельхознадзора ГИС "ВетИС", из которой "Честный знак" берет данные ветеринарно-сопроводительных документов.

"Мы постоянно дорабатываем приложение, чтобы пользователь мог с его помощью совершать безопасные покупки. Прослеживаемость сырья - это то, что ранее никто не делал. Просто представьте: вы думаете, что покупаете фермерское молоко из Иванова, а по факту в бутылке сырье из десятка хозяйств от Урала и до Калининграда. В каждую точку на карте можно "провалиться" и получить по ней всю информацию", - рассказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.