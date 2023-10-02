2 октября, 10:51

"Эльбрусметалл-Литий" может получить Тастыгское месторождение за 557,8 млн рублей

Эта сумма включает стартовый платеж плюс один аукционный шаг

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Компания "Эльбрусметалл-Литий" подала единственную заявку на участие в аукционе на Тастыгское литиевое месторождение в Тыве. Компания может получить лицензию за 557,8 млн рублей, говорится в официальном Telegram-канале Минприроды РФ.

"Единственную заявку на Тастыгское месторождение подала компания "Эльбрусметалл-Литий". Если заявочные материалы будут соответствовать требованиям закона "О недрах" и правилам проведения аукциона, то компания получит лицензию за 557,8 млн рублей (стартовый платеж плюс один аукционный шаг)", - говорится в сообщении.

Тастыгское месторождение содержит запасы лития, бериллия, олова, тантала и ниобия. По данным Роснедр, запасы оксида лития на месторождении составляют 596,266 тыс. тонн, пентоксида ниобия - 7,824 тыс. тонн, пентоксида тантала - 3,949 тыс. тонн, олова - 21,363 тыс. тонн. 

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