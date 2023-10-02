Правительство Грузии компенсирует фермерам убытки за уничтоженный градом виноград

За 1 га поврежденной площади полагается около $1,3 тыс.

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Грузии выплатит фермерам, чьи виноградники пострадали от града в регионе Кахети, около $1,3 тыс. за 1 га. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Мы хотим помочь понесшим убытки владельцам виноградником и выделим в качестве помощи 3 500 лари (около $1,3 тыс.) на 1 поврежденный гектар", - сказал премьер-министр.

Гарибашвили также отметил, что от града было повреждено тысячи гектаров виноградников в Кахети. Несмотря на то, что правительство закупило у фермеров, как и обещало, поврежденный виноград, было принято решение дополнительно компенсировать им убытки. По словам премьера, субсидии государства уже составили в текущем сезоне сбора винограда 20 млн лари (около $7,6 млн).

Сбор винограда начался в Грузии в конце августа. Как ранее сообщалось, те компании, которые купят и обработают не менее 100 тонн винограда сорта "ркацители" или "кахури мцване" и заплатят за 1 кг не менее 90 тетри ($0,34), в качестве субсидии от государства получат 20 тетри ($0,08) за 1 кг. Минсельхоз также сообщал о планах возместить ущерб тем фермерам, чей урожай пострадал из-за града, и принять виноград не менее чем за 90 тетри за 1 кг.

Виноград - важнейшая сельскохозяйственная культура Грузии. Вино играет важную роль в экономике республики. В 2022 году Грузия экспортировала в 66 стран мира рекордное количество вина - 103 млн л на сумму более $250 млн.