На форуме ШОС в Астане рассмотрят обеспечение энергетической безопасности региона

Мероприятие состоится 3-4 октября

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Участники Энергетического форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4 октября в Астане, обсудят решения по обеспечению энергетической безопасности региона. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"3-4 октября в Астане под председательством Казахстана состоится Энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества в рамках Kazakhstan Energy Week - 2023 и XV Евразийского форума KAZENERGY", - рассказал Смадияров.

По его словам, в работе форума примут участие руководители профильных ведомств государств - членов ШОС, наблюдателей и партнеров по диалогу. "Главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС и рассмотрят возможность принятия конкретных решений по обеспечению энергетической безопасности региона", - пояснил официальный представитель МИД.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что по инициативе президента республики Касым-Жомарта Токаева в стране разрабатывают энергетическую стратегию ШОС. Документ будет включать основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в данной отрасли до 2030 года.

XV Евразийский форум KAZENERGY, проводимый Казахстанской ассоциацией организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY с 2006 года, представляет собой крупное международное мероприятие представителей энергетического сектора в Каспийском и Центрально-Азиатском регионах. В этом году форум проводится при поддержке правительства Казахстана в лице Министерства энергетики и Министерства иностранных дел.