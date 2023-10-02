В Северной Осетии индекс промышленного производства вырос на 10%

Объем отгруженной промышленной продукции в республике вырос более чем на 40% по отношению к аналогичному периоду 2022 года

ТАСС, 2 октября. Индекс промышленного производства вырос в Северной Осетии за семь месяцев на 10%. Тем самым республика вышла на пятое место в стране по показателям роста, сообщил глава региона Сергей Меняйло на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"За семь месяцев по отношению к прошлому году индекс промышленного производства в республике составляет 110%, вырос на 10%, это пятое место по России по росту", - сказал Меняйло.

По его словам, объем отгруженной промышленной продукции в республике вырос более чем на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем продукции сельского хозяйства - на 2,5%. Ввод в эксплуатацию жилья вырос в 1,5 раза, консолидированный бюджет - на 12,3%.

"А ВРП 100%?", - спросил президент.

Руководитель Северной Осетии ответил утвердительно, отметив, что был восстановлен завод по производству меди, который сейчас востребован. Был построен завод по производству всех видов кормов на 250 тыс. тонн в год при выходе на полную мощность. Были созданы два завода - камнеобработки и пенобетона, также компания "БТК" развернула швейную фабрику на 600 мест, и будет построена еще одна на 1 тыс. мест. Кроме того, в стадии реализации проект по производству искусственного сланца.

Увеличение господдержки

Общий объем финансирования на реализацию всех программных мероприятий в прошлом году составил 28 млрд рублей. В этом году эта сумма составила уже 36 млрд рублей. "Это благодаря участию республики во всех государственных программах, в том числе и в реализации мероприятий национальных проектов. То есть рост идет", - пояснил глава.