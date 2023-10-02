В Северной Осетии будет создано 7,5 тыс. рабочих мест к 2030 году

В настоящее время создано уже 800 рабочих мест

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут к 2030 году 7,5 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На сегодняшний момент уже вложено 18 млрд. Уже создано 800 рабочих мест, к 2030 году - 7,5 тыс. Но с учетом проектов, которые не вошли в эту модель, у нас уже порядка 2,5 тыс. рабочих мест создано", - сказал Меняйло.

Рабочие места будут создаваться в соответствии с разработанной по поручению президента моделью экономического развития Северной Осетии. В нее вошли 5 прорывных проектов и 11 подпроектов в сферах туризма, транспорта и АПК.

Инвестиционные проекты республики

В частности, ООО "Казачий хутор" до 2025 года заложит 771 га яблоневого сада, завершит строительство плодохранилища, рассчитанного на хранение 50 тыс. тонн фруктов. В настоящее время уже введен в эксплуатацию цех по производству пластиковых контейнеров для оснащения плодохранилища.

Также до 2026 года будет создан агроэкотуристический парк "Земля Осетия". Компания "Мастер-прайм. Березка" планирует создать объекты для организации досуга и отдыха жителей и гостей республики. По проекту будут построены шесть жилых объектов вместимостью около 50 человек. Будет создано 115 новых рабочих мест.

Благодаря строительству комплекса всесезонного тематического парка "Алания парк" будет создано до 2027 года 377 новых рабочих мест.

Больше всего новых рабочих мест в республике - более 3 тыс. - появятся с созданием всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон".