Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2024 году ожидается на уровне 43,1 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета в 2024 году прогнозируются в размере 22,402 трлн рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2024 году может составить 43,1 млрд рублей с последующим снижением в 2025 году до 29,5 млрд рублей. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Доходы консолидированного бюджета России в 2024 году прогнозируются в размере 22,402 трлн рублей, при этом расходы составят 22,445 трлн рублей. Согласно документу, такие данные по доходам и расходам ожидаются с учетом межбюджетных трансфертов.

По данным материалов к проекту бюджета, дефицит консолидированного бюджета РФ в 2025 году оценивается в 29,5 млрд рублей, а в 2026 году ожидается профицит на уровне 22,6 млрд рублей.

Согласно законопроекту о бюджете на 2024-2026 годы, доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн руб. в 2025 году и 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно.

Ранее на Московском финансовом форуме помощник президента Максим Орешкин заявил, что правительство формирует реалистичные прогнозы развития экономики.