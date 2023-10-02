Эксперт: общие схемы обхода санкций в БРИКС станут "революционным подходом" против Запада

Вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики в Китае Гун Цзюн заявил, что глобальная финансовая система требует изменений, поскольку все чаще как отдельные физические лица, так и целые страны "подвергаются весьма спорным санкциям"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Страны БРИКС должны выработать общую финансовую систему для обхода санкций Запада и шага в сторону дедолларизации. Такое мнение выразили эксперты на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики в Китае Гун Цзюн, глобальная финансовая система требует изменений, поскольку все чаще как отдельные физические лица, так и целые страны "подвергаются весьма спорным санкциям". "Должны быть какие-то подходы в рамках БРИКС для обхода этих санкций. Например, механизмы взаимных платежей и так далее, - указал он. -БРИКС+ и Глобальный Юг не требуют кардинальной перестройки существующей системы, скорее мы говорим о конфронтации и революционном подходе против Запада и его целей".

Он подчеркнул, что глобальная политика из-за Запада последние 100 лет базировалась на технологическом и экономическом доминировании. "БРИКС признают различные правила и законы, которые были приняты в прошлые годы, и готов работать и сотрудничать с Западом, чтобы постепенно менять недостатки существующей системы, чтобы появилась новая система, которая зиждилась бы на многополярности, системе сдержек и противовесов", - добавил он.

Эксперт также отметил, что товарооборот в БРИКС увеличился на 70%, и "торговля внутри БРИКС укрепляет экономическую базу" объединения.

Перспективы валюты БРИКС

На другие перспективы в противостоянии экономическому доминированию указал и эксперт из Бразилии, вице-президент Нового банка развития БРИКС (2015-2017) Пауло Ногейра Батиста.

"Валюта БРИКС могла бы стать важным шагом в направлении дедолларизации и многополярности, - отметил он. - Может ли валюта быть каким-то образом подкреплена? Не золотом, не сырьевыми товарами, учитывая нестабильность цен на них. Эту валюту можно было бы обеспечить облигациями, гарантированными странами БРИКС. Банк-эмитент также будет отвечать за выпуск гарантированных облигаций, с указанием сроков погашения, процентными ставками, и эта валюта тогда может быть свободно конвертируема в эти облигации".

Эксперт обратил внимание, что новая валюта не будет заменять валюты стран БРИКС, а будет вращаться наряду с ними. "Центральный банки стран БРИКС будут существовать как и сейчас, выполняя те же функции. Необходимо также создать эмиссионный банк, который занимался бы выпуском новой валюты и вводил бы ее в обращение по заранее определенным и тщательно разработанным правилам. Это создаст доверие к новой валюте", - добавил Батиста.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".