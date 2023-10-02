Цены на бензин на бирже снизились на 2-3,5%

Цены на дизель опустились почти на 6%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива и бензина в европейской части России сегодня продолжила снижение: цены на бензин опустились на 2-3,5%, дизель - почти на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля уменьшилась за день на 5,79%, до 58,478 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел на 2,21%, до 56,650 тыс. рублей за тонну, а бензин Аи-95 - на 3,47%, до 58,546 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) на сегодняшних торгах выросла на 0,47%, до 77,424 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - уменьшилась на 0,25%, до 38,028 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) опустилась на 4,67%, до 26,456 тыс. рублей за тонну.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры. После этого биржевые цены на бензин упали на 10-11%, а дизель подешевел почти на 15%. Затем цены немного подросли, вице-премьер РФ Александр Новак назвал увеличение стоимости топлива на бирже коррекцией после резкого падения цен.

В Минэнерго также заявляли журналистам, что ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь "серый" экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен.