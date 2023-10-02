Греция рассчитывает на рост ВВП на 3% в 2024 году

Бюджет на 2024 год, по словам властей страны, станет первым за 13 лет, который принимается в условиях восстановленного Грецией инвестиционного рейтинга

АФИНЫ, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Греции внесло в парламент проект бюджета, предусматривающий рост ВВП на 3% в 2024 году и оценивающий его рост в 2,3% в 2023 году. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

Министр национальной экономики и финансов Греции Костис Хадзидакис и его заместитель Танос Петралиас в сопроводительном письме членам постоянного парламентского комитета по экономическим вопросам отметили, что в условиях неблагоприятной международной обстановки греческая экономика демонстрирует свою устойчивость. "Темпы роста ВВП остаются в пределах целевых показателей, установленных в Программе стабильности в апреле 2023 года, и, как ожидается, вырастут до 2,3% в 2023 году и 3% в 2024 году. Ожидается, что ВВП в номинальном выражении увеличится с 208 млрд евро в 2022 году до 224 млрд евро в 2023 году и 235 млрд евро в 2024 году. Инвестиции должны вырасти на 8,3% в этом году и на 12,1% в 2024 году, а безработица снизиться с 11,2% в 2023 году до 10,6% в 2024 году". Планируется также, что "государственный долг резко сократится - с 171,4% ВВП в 2022 году до 159,3% в 2023 году и до 152,2% в 2024 году".

По словам Хадзидакиса и Петралиаса, бюджет на 2024 год станет первым за 13 лет, который принимается в условиях восстановленного Грецией инвестиционного рейтинга. "Однако проект бюджет на 2024 год был составлен через несколько дней после того, как в августе и сентябре 2023 года на территорию Греции обрушились один за другим стихийные бедствия, что показывает, что последствия изменения климата никуда не денутся, и эту проблему необходимо будет решать на постоянной основе. С этой целью приоритетом является защита страны от экстремальных природных явлений путем создания более устойчивой инфраструктуры, усиления гражданской защиты и профилактических мероприятий. На бюджетном уровне очевидно, что необходимо ежегодное выделение соответствующих средств в бюджете, усиление страхования, а также обеспечение быстроты и эффективности государственной помощи", - говорится в письме.

В то же время руководство Минфина отмечает, что мировая экономика демонстрирует признаки замедления, фискальные риски в европейских странах растут, а инфляция, хотя и снижает темпы, тем не менее, продолжает оставаться высокой на международном уровне, особенно в сегменте основных продовольственных товаров, в то время как ограничительная монетарная политика оказывает негативное влияние на кредитную экспансию. Бюджет 2024 года призван согласовать достижение цели в области финансовой стабильности, которая является основой всех усилий, с возникающими новыми потребностями, а также с основным социальным проектом властей после инфляционного кризиса, нацеленным на увеличение располагаемых доходов и заработной платы работников, подчеркнули в ведомстве.