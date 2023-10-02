На 2023-2024 годы выделены гранты более 600 млн рублей на строительство глэмпингов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Единый институт развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" разработал мастер-план по туризму для Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Кавказ.РФ" разработал мастер-план по туризму, мастер-план хороший. Правительство Российской Федерации нас поддержало. На 2023-2024 годы выделены гранты более 600 млн рублей на строительство глэмпингов. Дополнительно там реализуются инвест-проекты такие, как "Мамисон", - сказал Меняйло.

Мастер-план включит в себя видение развития туристских территорий в перспективе на 10-15 лет.

Документ позволит определить перспективные территории для развития, параметры реализации проектов, ресурсные потребности, станет эффективным инструментом пространственного планирования и основой для разработки документации по планировке территории, работы с бизнесом, позволит обосновать необходимость бюджетных инвестиций.