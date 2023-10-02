Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС остановили на ремонт на два месяца

Персонал атомной станции совместно со специалистами подрядных организаций выполнит ремонт основного и вспомогательного оборудования с последующей перегрузкой топлива и контролем металла реакторной установки

ВОРОНЕЖ, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС) остановили на плановый ремонт энергоблок №6, он продлится два месяца. Об этом сообщила пресс-служба НВАЭС.

"Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС выведен в плановый ремонт с модернизацией электротехнического оборудования. Для своевременного выполнения ремонтных работ привлечено более 1 000 специалистов и работников Нововоронежского филиала "Атомэнергоремонт" и НВАЭС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергоблок отключен от сети, продолжительность ремонта составит два месяца, за это время персонал атомной станции совместно со специалистами подрядных организаций выполнит ремонт основного и вспомогательного оборудования с последующей перегрузкой топлива и контролем металла реакторной установки.

"Планируется проведение модернизационных работ на электротехническом оборудовании, измерительных каналах температурного контроля, а также в системах пассивного отвода тепла и др.", - говорится в сообщении станции.

Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В 2016 году на ней был запущен первый в мире энергоблок №6 нового поколения "3+", в 2019 году введен в строй второй инновационный энергоблок №7.