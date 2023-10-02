В Красноярском крае объем выпуска алюминия вырастет на 20,9% к 2026 году

Объем производства ювелирных изделий вырастет на 2,9%, медно-никелевого концентрата - в 1,5 раза

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Выпуск алюминиевых сплавов в Красноярском крае к 2026 году вырастет на 20,9% за счет запуска крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности, энергетики и торговли.

"На заседании правительства Красноярского края утверждены <…> программы по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса на 2024-2026 годы. В рамках программы развития металлургического производства на территории края к 2026 году ожидается увеличение объемов выпуска меди на 8% - до 380 тыс. тонн, алюминиевых сплавов на 20,9% - до 420 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Согласно программе по развитию промышленности в крае, объем производства ювелирных изделий вырастет на 2,9%, медно-никелевого концентрата - в 1,5 раза.

По данным министерства, рост производства возможен за счет реализации крупных инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций более 600 млрд рублей. "В числе проектов модернизация Талнахской обогатительной фабрики Заполярного филиала "Норильский никель", продолжение экологического проекта по сокращению вредных выбросов в атмосферу "Серная программа 2.0", комплексный проект по строительству новых добывающих мощностей и модернизации шахты "Заполярная" горнодобывающей компании "Медвежий ручей", а также проект по созданию нового производства на месте действующих цехов Красноярского алюминиевого завода компании "Русал" и проект по увеличению добывающих", - пояснили в министерстве.