Средняя цена нефти Urals в январе - сентябре снизилась в 1,35 раза

Она составила $59,54 за баррель

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе - сентябре 2023 года снизилась в 1,35 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года года и составила $59,54 за баррель. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе - сентябре 2023 года сложилась в размере $59,54 за баррель, в январе - сентябре 2022 года - $80,58 за баррель", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals в сентябре 2023 года сложилась в размере $83,08 за баррель, что в 1,217 раз выше, чем годом ранее ($68,25 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в сентябре 2023 года составила $93,98 за баррель.

Ранее Минфин сообщал, что средняя цена нефти Urals в январе - августе составила $56,58 за баррель.

В основу федерального бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть российской экспортной марки Urals (с $80 за баррель в 2022 году до $65 за баррель в 2025 году).