На четырех АЭС Украины произошла ротация экспертов МАГАТЭ

Предыдущая ротация экспертов на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС состоялась в июле

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий МАГАТЭ состоялись на четырех АЭС Украины, в том числе на Чернобыльской. Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"На минувшей неделе на ОП [обособленное подразделение] "Ровенская АЭС", ОП "Южно-Украинская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС" были успешно проведены тринадцатые ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии, на ГСП [государственное специализированное предприятие] "Чернобыльская АЭС" - пятнадцатая ротация", - говорится в сообщении.

Предыдущая ротация экспертов на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС состоялась в июле.

13 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возглавляемая им организация планирует держать на Украине на постоянной основе 11-12 экспертов. 16 января Гросси объявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС, а позднее - об организации аналогичных миссий на Ровенской и Чернобыльской АЭС. Постоянные миссии МАГАТЭ 23 января приступили к работе на всех АЭС Украины.

29 сентября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоится 3 октября.

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