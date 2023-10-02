Британия отказалась направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что "не ожидает отправки каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для разблокирования экспорта украинского зерна"

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Великобритания не будет направлять свои военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза украинского зерна. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, слова которого приводит журналист газеты The Guardian Дэн Сабба в социальной сети X (ранее Twitter).

Шэппс заявил, что "не ожидает отправки каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для разблокирования экспорта украинского зерна". Ранее в интервью газете The Sunday Telegraph глава британского Минобороны допустил возможность того, что в будущем корабли ВМС Великобритании будут помогать обеспечивать вывоз зерна с Украины морским путем.

Комментируя призыв бывшего министра обороны королевства Бена Уоллеса выделить киевским властям дополнительно £2,3 млрд ($2,8 млрд), Шэппс сказал, что "сейчас не время забегать вперед бюджетных процессов". Объем переданной Украине британской военной помощи в 2022 году составил около £2,3 млрд. Лондон взял на себя обязательство выделить на эти цели минимум такую же сумму в 2023 году.

17 июля РФ отказалась продолжать участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Позднее Минобороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.